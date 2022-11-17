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Tokat'ta köy muhtarı dahil 3 kişi ölü bulundu!

Tokat'ta köy muhtarı dahil 3 kişi ölü bulundu!
17 Kasım 2022 Perşembe 10:15

Tokat'ta üç kişinin silahla vurulmuş cesetleri bulundu. Cesedi bulunanlardan birinin köy muhtarı Bahattin Karnak (47) olduğu öğrenilirken, diğerlerinin ise Halil Kargın (52) ve Aydın Karnak (45) olduğu belirtildi. Aydın Karnak'ın diğer iki kişiyi öldürdükten sonra intihar ettiği tahmin ediliyor

Merkeze bağlı Eskiköy’de saat 01.00 sıralarında, bir ahırın yakınındaki aracın yanında 3 kişinin cansız bedeninin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede köy muhtarı Bahattin Karnak, kuzeni Aydın Karnak ile Halil Kargın'ın tabanca ile vurularak öldürüldükleri belirlendi. Olay yeri ekiplerinin yaptığı ilk inceleme ve elde edilen bulgular doğrultusunda Aydın Karnak'ın, diğer 2 kişiyi öldürdükten sonra intihar ettiği değerlendiriliyor.

Yapılan çalışmanın ardından ölen 3 kişinin cesetleri, otopsi işlemleri için Tokat Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #tokat #cinayet #ölüm #ölü bulundu #haber
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