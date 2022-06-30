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Tokat'ta minibüs uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 1 yaralı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde kontrolden çıkıp, 300 metrelik uçuruma yuvarlanan minibüsteki Necati Erdem (54), Serpil Erdem (46), Nebile Erdem (45) ve Yusuf Miraç Çetin (7) hayatını kaybetti, Çınar Erdem (7) ise yaralandı

Tokat'ta minibüs uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 1 yaralı
30 Haziran 2022 Perşembe 13:50

Kaza, saat 11.00 sıralarında, Çamlıkaya köyü mevkisinde meydana geldi. Reşadiye'den Çamlıkaya köyü yönüne giden Necati Erdem yönetimindeki 60 KT 553 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak 300 metrelik uçuruma yuvarlandı. İhbarla kaza yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araçta sürücü Necati Erdem, Serpil Erdem, Nebile Erdem ve Yusuf Miraç Çetin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan Çınar Erdem ise sağlık ekiplerince Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #tokat #kaza #ölüm #trafik kazası
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