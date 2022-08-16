KINA GECESİNDE COŞTU
KINA GECESİNDE COŞTU
0
9 KADINLA EVLENMİŞTİ, TEK ŞİKAYETİ...
9 KADINLA EVLENMİŞTİ, TEK ŞİKAYETİ...
0
FENOMEN DENİZ AYGIRINI ÖLDÜRDÜLER
FENOMEN DENİZ AYGIRINI ÖLDÜRDÜLER
0
KİLİSEDE YANGIN: 41 ÖLÜ!
KİLİSEDE YANGIN: 41 ÖLÜ!
0

TOKİ, 204 iş yeri satacak

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 20 ilde 204 iş yerini açık artırma ile satışa çıkartacak

TOKİ, 204 iş yeri satacak
16 Ağustos 2022 Salı 09:53

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Trabzon, Burdur, Çankırı, Diyarbakır, Düzce, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kars, Kırşehir, Konya, Manisa, Mersin, Nevşehir, Osmaniye, Şanlıurfa, Tekirdağ, Yozgat ve Zonguldak illerinde 204 iş yerini vadeli olarak açık artırma ile satışa sundu.

 


İhale 1 Eylül 2022 Perşembe günü düzenlenecek. İhaleye internet katılımı için kayıtlar 31 Ağustos 2022 günü saat 10.30'a kadar alınacak.

AYRINTILAR İÇİN TIKLAYINIZ

Önceki Haber
Sağlık Bakanlığı 1356 kişi alacak
Sonraki Haber
Belediye 20 zabıta memuru alacak
Belediye 20 zabıta memuru alacak
Belediye 20 zabıta memuru alacak
0
Sağlık Bakanlığı 1356 kişi alacak
Sağlık Bakanlığı 1356 kişi alacak
0
Arabada unutulan çocuk hayatını kaybetti!
Arabada unutulan çocuk hayatını kaybetti!
0
İkinci el otomobil satışına yeni düzenleme!
İkinci el otomobil satışına yeni düzenleme!
0
Kendi silahı ateş alan asker şehit oldu!
Kendi silahı ateş alan asker şehit oldu!
0
32 yerinden bıçaklanmıştı! Ölmeden önce 4 kez polisi aramış!
32 yerinden bıçaklanmıştı! Ölmeden önce 4 kez polisi aramış!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.