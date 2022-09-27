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TOKİ 26 ilde 365 muhtelif arsayı satacak

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 26 ilde 365 muhtelif nitelikte arsayı 12 ve 13 Ekim 2022 tarihlerinde açık artırma ile satacak

TOKİ 26 ilde 365 muhtelif arsayı satacak
27 Eylül 2022 Salı 10:38

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İhale için salon katılımı Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Bilkent, Ankara ve Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi Bayraklı, İzmir adreslerinde gerçekleştirilecek. İnternet katılımı 11.10.2022 Saat: 10:30 itibari ile sonlanacak. İnternet katılımcıları, müzayede esnasında bir kereye mahsus olmak kaydıyla teminat eklemesi yapabilecek.

 


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