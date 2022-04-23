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TOKİ 39 ilde konut ve iş yeri satacak

TOKİ, 39 ilde 105 konut ve 189 iş yerini açık artırma ile satacağını duyurdu

TOKİ 39 ilde konut ve iş yeri satacak
23 Nisan 2022 Cumartesi 11:03

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 39 ilde 105 konut ile 18 ilde 189 iş yerini 17-18 Mayıs'ta açık artırma yöntemiyle satacak.

Açık artırmalar 17 Mayıs ve 18 Mayıs 2022 tarihlerinde Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Taşınmazları internetten üzerinden (www.emlakmuzayede.com.tr) de teklif verilebilecek.

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