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TOKİ Isparta'da 124 konut yaptıracak

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Isparta Sütçüler'de 124 adet konut yaptıracak

TOKİ Isparta'da 124 konut yaptıracak
17 Ağustos 2021 Salı 10:25

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre TOKİ, Isparta Sütçüler'de 124 adet konut yaptıracak. TOKİ, tünel kalıp sistemiyle 124 adet konut inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi yapım işi için ihale çıkacak. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile yapılacak olan ihale 15 Eylül 2021 tarihinde saat 14.00'te Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Toplantı Salonunda gerçekleştirilecek.

İhale için teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.


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