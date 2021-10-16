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TOKİ İzmir'de 141 konutu satışa çıkartıyor

İzmir Karabağlar Uzundere Mahallesinde İLBANK projesi kapsamında yaptırılan 141 konut açık artırma ile satılacak

TOKİ İzmir'de 141 konutu satışa çıkartıyor
16 Ekim 2021 Cumartesi 11:32

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre 2 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirilecek olan Konut Müzayedesine salondan katılmak isteyenler için kayıt işlemleri İzmir'deki Balçova Termal Otel Kardelen Salonunda ve İstanbul Halkalı'daki TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonunda saat 08.30-10.30 saatleri arasında yapılacak.

Açık artırmaya internet katılımı için kayıtlar 1 Kasım 2021 Pazartesi günü saat 10.30'a kadar alınacaktır.

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