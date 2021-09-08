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Toplu ulaşım aracı şoför alımı

Elazığ Belediyesi toplu ulaşım aracı kullanmak üzere 10 şoför alımı yapacağını duyurdu

Toplu ulaşım aracı şoför alımı
08 Eylül 2021 Çarşamba 11:04

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Elazığ Belediyesi Ulaşım A.Ş bünyesinde İş-Kur İEP programı kapsamında Şehir İçi Toplu Ulaşım Aracı kullanabilecek 3 ay süre ile ( Süre Sonunda En Az % 50 Sini Daimi Olarak Devam Edeceği ) 10 Şoför Alımı Yapılacaktır.  14.09.2021 saat 14.00 ‘da Kültür Park Sosyal Tesisleri Çok Amaçlı Salonda Noter Huzurunda Kura Çekimi İle Alımlar Yapılacaktır.

İlana başvuracak adayların,  08.09.2021 Saat: 09.00 itibari ile,  10.09.2021 Saat: 17.00 ‘a kadar Kültür Park Sosyal Tesisleri idari bina İnsan kaynakları departmanına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

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