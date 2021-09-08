Toplu ulaşım aracı şoför alımı

Elazığ Belediyesi toplu ulaşım aracı kullanmak üzere 10 şoför alımı yapacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Elazığ Belediyesi Ulaşım A.Ş bünyesinde İş-Kur İEP programı kapsamında Şehir İçi Toplu Ulaşım Aracı kullanabilecek 3 ay süre ile ( Süre Sonunda En Az % 50 Sini Daimi Olarak Devam Edeceği ) 10 Şoför Alımı Yapılacaktır. 14.09.2021 saat 14.00 ‘da Kültür Park Sosyal Tesisleri Çok Amaçlı Salonda Noter Huzurunda Kura Çekimi İle Alımlar Yapılacaktır.

İlana başvuracak adayların, 08.09.2021 Saat: 09.00 itibari ile, 10.09.2021 Saat: 17.00 ‘a kadar Kültür Park Sosyal Tesisleri idari bina İnsan kaynakları departmanına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

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