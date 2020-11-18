Toplu ulaşımda dezenfeksiyon

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı toplu ulaşım kurum ve kuruluşlarında tüm araçlar, gün boyu her seferden sonra dezenfekte ediliyor.

Otobüsler, metro ve tramvay vagonları ile gemiler; insan ve çevre sağlığına zararı bulunmayan su bazlı temizlik ürünleriyle virüslerden ve mikroplardan arındırılıyor. Koranavirüs vakalarındaki artış nedeniyle tüm etkinliklerini askıya alan, sosyal tesislerini de kapatan İzmir Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşım araçlarının düzenli dezenfeksiyonuna da büyük önem veriyor. Hastalığın Türkiye’de görülmeye başladığı Mart ayından bu yana tüm otobüsler, metro ve tramvay vagonları ile gemiler, hem her seferden sonra hem de gün sonunda detaylı olarak temizleniyor; virüslerden ve mikroplardan arındırılıyor.

Baştan aşağı

Metro vagonları, Fahrettin Altay İstasyonu’nda; Karşıyaka Tramvay araçları, Alaybey Durağı’nda ve Konak Tramvay araçları da Halkapınar Durağı’nda, en ince ayrıntısına kadar dezenfekte ediliyor. ESHOT ve İZULAŞ otobüsleri ile İZDENİZ gemileri de her seferden sonra deyim yerindeyse baştan aşağı arındırılıyor. Gün sonunda da tüm toplu ulaşım araçları yine temizleniyor, dezenfekte ediliyor. Çalışmalarda; hem kurum ve kuruluşların kendi personeli hem de İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlı Daire Başkanlığı’na bağlı uzman personel görev yapıyor.

Kurallara uyalım

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, toplu ulaşım araçlarında temizliğin ve dezenfeksiyonun öneminin farkında olduklarını; bu konuda büyük hassasiyet gösterdiklerini vurguladı. Pandemi ile mücadelede, sağlık personeline ve resmi kurumlara olduğu kadar vatandaşlara da büyük sorumluluk düştüğünü kaydeden Başkan Soyer, “Ne yazık ki başa döndük. Üstelik bu kez durum çok daha ciddi. Hepimizin, azami ölçüde sorumlu davranması gerekiyor. Mümkünse evlerimizde kalalım. Dışarı çıkmak zorunda olanlar maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına tam olarak uymalı” dedi.