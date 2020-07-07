Toplumu bütünleştiren anayasa bölünüyor

İzmir Milletvekili Bedri Serter, geçtiğimiz hafta TBMM gündemine getirilen ve Adalet Komisyonu'nda görüşmeleri tamamlanan barolara ilişkin olan Avukatlık Kanunu'na ilişkin açıklama yaptı.

Serter, TBMM'ye getirilen ve üç büyükşehrin barolarının bölünmesini amaçlayan bu kanunun, toplumun birlikteliğine, huzuruna, yararına hizmet etmek için oluşturulan Anayasaya, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına anayasal güvence veren Anayasanın 135.maddesine aykırı olduğunu söyledi.

Serter: "İktidar, Baro Başkanlarının gözünün içine baka baka sizi bölüyoruz desin"

Serter, isminde Büyük Millet geçen Meclisin kapısında günlerce baro başkanlarının da bekletildiğini ve esas muhatapların TBMM'ye alınmadığını söyledi ve " Barolarla ilgili iktidarı rahatsız eden nedir? İktidar neden kendisini rahatsız edenin baroların demokratik, özgün, bağımsız, tarafsız ve biat etmeyen yapısı olduğunu seçimle gelen baro başkanlarının gözünün içine baka baka söyleyememektedir?"dedi.

Halkın ekmeği bölünüyor

İzmir Milletvekili Bedri Serter, iktidarın baroları bölerek sadece halkı bölmekle ötekileştirmekle kalmadığını aynı zamanda yurttaşların ekmeklerine dair kaygılarının ortaya çıkmasını sağladığını söyledi. Serter, " Hukukun üstünlüğüne dayanmayan bir ülkenin yurttaşlarının yarınlarına güveni kalmaz, ekmekleri için hep kaygılanırlar. Ekmeğini tehdit eden bir unsurla karşılaşan esnaf, adil bir hukuk sistemi göremezse ne yapar?" diye iktidara sormak gerekir" dedi.

Serter, iktidarın Cumhuriyet'in kurduğu hukuk sisteminin ilkelerini yok etmeye çalıştığını söyleyerek " 18 yıllık iktidar, adalet sistemini bu adımla tamamen temelinden sarsmıştır. Hukuk artık boğazına kadar siyaset batırılmıştır. Cübbesine sarayın istediği düğmelerin dikilmeye çalışıldığı avukatların, yarının genç nesil avukatlarının bugüne ve geleceğe dair kalan umutlarını da yok etmeye çalışıyorsunuz. Tünelin sonundaki ışık yerine karanlığa gidiyoruz, karanlığı değil aydınlığı büyütün" diye konuştu.

İzmir Milletvekili Bedri Serter, geçtiğimiz günlerde bağımsız bir düşünce kuruluşu olan Dünya Adalet Projesince yayınlanan "Ülkelerde Hukukun Üstünlüğü" raporuna da atıf yaparak " Ülkelerde hukukun üstünlüğüne, adaletin güvenilirliğine dair yayınlanan bir uluslararası sıralamaya göre ülkemiz 128 ülke içinde 107.sırada,bu da tek adam rejiminin, adaletin ve hukukun üstünlüğünün önünde nasıl bir engel teşkil ettiğini ortaya koyuyor, yani karnemiz çok zayıf. Ayrıca, iktidarın Türkiye'ye dayattığı ucube başkanlık sisteminin, Türkiye'yi temel insan haklarından ne kadar uzaklaştırdığının da göstergesi olduğunu da düşünüyorum. Barolar kanunu da adalete güven ve bağımsız yargı noktasında karnemizi iyice zayıflatıyor "dedi.

Halk sandıkta hesabını soracak

İzmir Milletvekili Bedri Serter, konuşmasında "Egemenlik kayıtsız şartsız milletimize aittir" ve çoğulculuğu, toplumsal uzlaşıyı, hak arama özgürlüğünü, temel hak ve özgürlükleri yok etmek isteyenlere halk dersini bir gün elbet verecektir. " dedi.



