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Tornovida ile kendine saldıran kişiyi öldürmüştü. Mahkeme kararını verdi!

Tornovida ile kendine saldıran kişiyi öldürmüştü. Mahkeme kararını verdi!
09 Şubat 2022 Çarşamba 14:14

Bursa'da 21 yaşındaki Enes Kör, tornavida ile kendisine saldıran ve gasp etmeye çalışan 31 yaşındaki Erkan Aysu'yu bıçaklayarak öldürmüştü. Mahkeme, Kör hakkında tahliye kararı verdi. Olayda ölen Aysu'nun ise 20 ayrı suç kaydının olduğu öğrenildi

Olay, 3 Ocak günü saat 08.30 sıralarında Osmangazi ilçesi, Yahşibey Mahallesi'nde meydana geldi. Bursa Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Enes Kör, deposunda çalıştığı süpermarkete gitmek için evinden çıktı. İddiaya göre, bu sırada Erkan Aysu, elindeki tornavida ile Enes Kör'ün yolunu kesip, cep telefonunu istedi.  Enes Kör ise olumsuz cevap verdi. Bunun üzerine Erkan Aysu, "Seni burada öldürürüm, kimse bulamaz" diyerek, tornavidayı karnına dayadığı Enes Kör'ün boğazını sıktı. Cebindeki bıçağı çıkaran Enes Kör, Erkan Aysu’yu yaralayıp olayın şokuyla yakındaki evine geri döndü.

Enes Kör, olayı anlattığı ağabeyi ile birlikte bıçakladığı Erkan Aysu'nun bulunduğu yere gitti. Ağabeyi 112'yi arayarak durumu bildirirken, Enes Kör işe gitti. 'Hırsızlık', 'uyuşturucu kullanmak', 'tehdit', 'kasten yaralama' suçlarından 20 ayrı kaydı bulunan Erkan Aysu, kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'ne hayatını kaybetti. Çalıştığı markette gözaltına alınan Enes Kör, çıkarıldığı mahkemece ‘cinayet’ suçlamasıyla tutuklandı.

Aile, avukatı aracılığıyla Enes Kör’ün tutukluğuna itiraz etti. Dosyayı inceleyen 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, 'suçun mahiyeti' ve 'mevcut delil durumu' göz önünde bulundurularak, 37 gün sonra tahliyesine karar verdi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bursa #hırsızlık #cinayet #ölüm #enes kör
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