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Toros Üniversitesi öğretim görevlisi alacak

Toros Üniversitesi Rektörlüğü, 3 öğretim görevlisi alacağını açıkladı

Toros Üniversitesi öğretim görevlisi alacak
06 Mayıs 2022 Cuma 10:12

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Toros Üniversitesi aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, tam zamanlı görev yapacak, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile öğretim elemanı alınacaktır.

 

İlan için başvurular 30 Nisan 2022 tarihinde başladı ve 15 gün sürecek.

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