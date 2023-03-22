Toros Üniversitesi personel alacak

Toros Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim elemanı alımı yapacağını duyurdu.

Toros Üniversitesi personel alacak
22 Mart 2023 Çarşamba 09:53

ilan.gov.tr'de yer alan ilan göre Toros Üniversitesi aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, tam zamanlı görev yapacak, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile öğretim elemanı alınacaktır.


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