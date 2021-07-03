ONU ÇOK ÖZLÜYORUZ
ONU ÇOK ÖZLÜYORUZ
0
TOPUKLU ASKER!
TOPUKLU ASKER!
0
OYUNCAK SAYISINA DİKKAT!
OYUNCAK SAYISINA DİKKAT!
0
TİKTOK VİDEO SÜRESİNİ UZATIYOR
TİKTOK VİDEO SÜRESİNİ UZATIYOR
0

'Tosuncuk' Türkiye'ye getiriliyor

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, 'Çiftlik Bank' kurucusu, 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın bugün saat 22.30'da Türkiye'ye getirileceğini açıkladı. Aydın'ın teslim olduğu sırada ve uçaktan ilk fotoğraflarına DHA ulaştı

'Tosuncuk' Türkiye'ye getiriliyor
03 Temmuz 2021 Cumartesi 13:42

Bakanlık faaliyetlerine ilişkin aylık bilgilendirme toplantısı düzenleyen Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, 'Tosuncuk' lakabıyla tanınan, 'Çiftlik Bank' kurucusu Mehmet Aydın'ı Brezilya'dan Türkiye'ye getiren uçağın saat 09.50'de hareket ettiğini söyledi. Çataklı, "Kamuoyunda 'Tosuncuk' olarak bilinen Mehmet Aydın ile ilgili 2018 yılında kırmızı bülten çıkarmıştık. 1 Temmuz'da Brezilya'da başkonsolosluğumuza gelerek teslim olmuştu. Bu haber alınır alınmaz gerek Interpol dairemiz gerekse Dışişleri Bakanlığı'mız karşı muhataplarıyla hemen irtibata geçtiler ve bağlantılar kurdular ve Interpol dairemizden bir ekip seri bir şekilde Brezilya'ya gönderildi. Yerel prosedürler de tamamlandıktan sonra arkadaşlarımız aldılar. Bugün sabah 09.50 sıralarında onu getirecek uçak hareket etti. Akşam 22.30 gibi Türkiye'de olacak. Geldiğinde de gerekli yasal işlemler kendisiyle ilgili ülkemizde gerçekleştirilecek" diye konuştu.

TESLİM OLDUĞUNDAKİ İLK GÖRÜNTÜSÜ

Öte yandan Mehmet Aydın'ın teslim olduğunda çekilen ilk görüntü ve fotoğraflarına, DHA ulaştı. Görüntüde Aydın'ın, konsoloslukta teslim olduktan sonra polis tarafından üst aramasının yapıldığı anlar yer aldı. Mehmet Aydın'ın, Türkiye'ye getirildiği uçakta çekilen fotoğrafta da yanında polislerin olduğu görüldü. 


 


Kaynak: DHA
Etiketler; #tosuncuk #çiftlik bank #dolandırıcı #mehmet aydın
Önceki Haber
Kemal Sunal ölümünün 21. yılında özlemle anılıyor
Sonraki Haber
'Tosuncuk' Türkiye'ye getiriliyor
'Tosuncuk' için istenen ceza: 75 bin 260 yıl!
'Tosuncuk' için istenen ceza: 75 bin 260 yıl!
0
Kızının çıplak fotoğraflarını çekince incelenen telefonundan öyle şeyler çıktı ki!
Kızının çıplak fotoğraflarını çekince incelenen telefonundan öyle şeyler çıktı ki!
0
Traktör devrildi, iki kardeş öldü!
Traktör devrildi, iki kardeş öldü!
0
İstanbul Gelişim Üniversitesi öğretim üyesi alımı
İstanbul Gelişim Üniversitesi öğretim üyesi alımı
0
Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi alacak
0
Sokak köpeği Charlie, kadın polislere arkadaşlık ediyor
Sokak köpeği Charlie, kadın polislere arkadaşlık ediyor
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.