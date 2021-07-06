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'Tosuncuk'un dosyasına gizlilik kararı geldi!

"Tosuncuk" olarak bilinen Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın'ın ifadesi sürerken dosyaya gizlilik kararı konulduğu öğrenildi

'Tosuncuk'un dosyasına gizlilik kararı geldi!
06 Temmuz 2021 Salı 10:55

İki gündür İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde tutulan Mehmet Aydın'ın sorgusuna saat 22.00'de başlandı. Aydın'ın yanında getirdiği yaklaşık 300 sayfa evrakın incelenmesi ve müfettiş raporları ile karşılaştırılması sonrası, 60 sayfadan oluşan soru hazırlandığı öğrenildi. Mehmet Aydın 3 avukat eşliğinde alınan ifade işlemi sürüyor. Aydın'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki sorgusu sürerken, yürütülen soruşturma kapsamında dosyaya gizlilik kararı alındığı kaydedildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #tosuncuk #tosuncuk gizlilik kararı #mehmet aydın #çiftlik bank
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