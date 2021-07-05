'Tosuncuk'un geliş nedeni çok başkaymış!

Çiftlik Bank ile binlerce insanı dolandıran "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın, geçtiğimiz günlerde Brezilya'da teslim olacağını söylemiş, cumartesi günü de İstanbul'a getirilmişti. Aydın'ın aslında teslim olmadığı, Brezilya'da hakkında 'sınır dışı edilme kararı' olduğu için teslim olmaya mecbur kaldığı iddia edildi

"Tosuncuk" lakaplı Aydın Cumartesi akşamı Türk Hava Yolları uçağı ile Brezilya'dan Türkiye'ye getirildi. Aydın'ın ilk sorgusu İstanbul Havalimanı'ndaki nöbetçi savcılıkta yapıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 4 gün gözaltı süresi verilen Aydın, buradaki işlemlerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Aydın'ın sorgusu için özel bir ekip oluşturuldu. Sağlık kontrolünden geçirilen Aydın'ın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

SINIR DIŞI EDİLMİŞ

Milliyet'in haberine göre, 2 yıllık bir süre zarfında binlerce insanı 500 milyon liranın üzerinde dolandırıp yurt dışına kaçan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın, Brezilya'da hakkında verilen 'sınır dışı kararı' üzerine teslim olmak zorunda kaldığı öğrenildi. Aydın'ın pişmanlık yasası ve benzeri birtakım hafifletici sebeplerden yararlanmak için teslim olduğu algısını yarattığı anlaşıldı.

Sao Paulo Başkonsolosluğu'na geçtiğimiz hafta giderek teslim olan Mehmet Aydın'ın yanındaki bir bellek içerisinde sakladığı belgelerin bir nüshasını da konsolosluk yetkilileriyle paylaştığı öğrenildi.

SAVUNMA HAZIRLIYOR

Sao Paulo Konsolosluğu'na sunduğu savunma belgelerinin bir nüshasını da mali şube polisine veren Aydın'ın, profesyonel hukukçular tarafından hazırlanmış belgelerle birileri tarafından yönlendirilerek savunma hazırlandığı değerlendiriliyor. Mehmet Aydın'a yöneltmek üzere sorular hazırlayan polisin ise bir yandan da Aydın'ı yönlendiren şahıs ve merkezleri deşifre etmek için çalıştığı öğrenildi.

HÂLÂ 100 MİLYONU VAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğünde polisle yaptığı ilk mülakatta kendisine sorulan "Bu kadar süre kaçıp neden sonra teslim oldun?" sorusuna "Ailemle sorun yaşıyordum ve param bitmişti" diye cevap verdiği öğrenilen Aydın'ın, 3 buçuk yıl önce eşi Sıla Aydın'dan boşandığı ve yurt dışı hesaplarında hâlâ 100 milyon liraya yakın parasının bulunduğu belirtiliyor.