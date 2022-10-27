ÜNLÜ İSİM SEVİLEN DİZİYE KATILIYOR
ÜNLÜ İSİM SEVİLEN DİZİYE KATILIYOR
0
GÜLŞEN'İN DAVASINDA FLAŞ GELİŞME!
GÜLŞEN'İN DAVASINDA FLAŞ GELİŞME!
0
SAHNEDE ZOR ANLAR
SAHNEDE ZOR ANLAR
0
SİNCAPLARA ANNELİK YAPTI
SİNCAPLARA ANNELİK YAPTI
0

TPAO müfettiş yardımcısı alımı yapacak

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü müfettiş yardımcısı alımı yapacağını duyurdu

TPAO müfettiş yardımcısı alımı yapacak
27 Ekim 2022 Perşembe 10:06

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ülkemizin enerji bağımsızlığına giden yolda hız kesmeden arama ve üretim faaliyetlerini sürdürerek, ülkemizin hidrokarbon kaynaklarının milletin emrine sunulması görevini yürütmeye azim ve kararlılıkla devam etmektedir. TPAO’nun yurdun dört bir yanında ve mavi vatanda artan faaliyetlerine bağlı olarak personel ihtiyacı doğmuştur. Bu ihtiyacın karşılanması için TPAO merkez ve taşra teşkilatına toplam 5 (Müfettiş Yardımcısı) personel alımı yapılacaktır.

 


Başvurular Türkiye İş Kurumunun İl/Şube Müdürlüklerine ve Türkiye İş Kurumu web sitesi www.iskur.gov.tr üzerinden 26.10.2022-31.10.2022 tarihleri arasında yapılabilecektir.


AYRINTILAR İÇİN TIKLAYINIZ

Önceki Haber
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 69 kişi alacak
Sonraki Haber
27 mühendis alımı yapılacak
27 mühendis alımı yapılacak
27 mühendis alımı yapılacak
0
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 69 kişi alacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 69 kişi alacak
0
Acı kaza! Minibüsün altında uyutulan kızını ezdi!
Acı kaza! Minibüsün altında uyutulan kızını ezdi!
0
Teröristlerle çatışma çıktı: 1 uzman çavuş şehit oldu
Teröristlerle çatışma çıktı: 1 uzman çavuş şehit oldu
0
Husumetlisini öldürdü, kaza gibi gösterdi! Bir de cenazede aile yardım etmiş!
Husumetlisini öldürdü, kaza gibi gösterdi! Bir de cenazede aile yardım etmiş!
0
Balıkesir'de deprem oldu
Balıkesir'de deprem oldu
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.