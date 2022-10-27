TPAO müfettiş yardımcısı alımı yapacak

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü müfettiş yardımcısı alımı yapacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ülkemizin enerji bağımsızlığına giden yolda hız kesmeden arama ve üretim faaliyetlerini sürdürerek, ülkemizin hidrokarbon kaynaklarının milletin emrine sunulması görevini yürütmeye azim ve kararlılıkla devam etmektedir. TPAO’nun yurdun dört bir yanında ve mavi vatanda artan faaliyetlerine bağlı olarak personel ihtiyacı doğmuştur. Bu ihtiyacın karşılanması için TPAO merkez ve taşra teşkilatına toplam 5 (Müfettiş Yardımcısı) personel alımı yapılacaktır.



Başvurular Türkiye İş Kurumunun İl/Şube Müdürlüklerine ve Türkiye İş Kurumu web sitesi www.iskur.gov.tr üzerinden 26.10.2022-31.10.2022 tarihleri arasında yapılabilecektir.



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