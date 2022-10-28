DENİZ ANASINI AHTAPOT SANINCA...
DENİZ ANASINI AHTAPOT SANINCA...
0
TWITTER ARTIK ONUN!
TWITTER ARTIK ONUN!
0
ERKAN YOLAÇ YOĞUN BAKIMDA
ERKAN YOLAÇ YOĞUN BAKIMDA
0
İZMİR'DE KİTAP FUARI AÇILIYOR
İZMİR'DE KİTAP FUARI AÇILIYOR
0

TPAO uzman yardımcısı alımı yapacak

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü 17 uzman yardımcısı alımı yapacağını duyurdu

TPAO uzman yardımcısı alımı yapacak
28 Ekim 2022 Cuma 10:04

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığımerkez ve taşra teşkilatına toplam 17 ( Uzman Yardımcısı) personel alımı yapacaktır.

 

Personel alımı, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca gerçekleştirilecektir.

Başvurular Türkiye İş Kurumunun İl/Şube Müdürlüklerine ve Türkiye İş Kurumu web sitesi www.iskur.gov.tr üzerinden 26.10.2022-31.10.2022 tarihleri arasında yapılabilecektir.

DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Önceki Haber
İZBAN'ı kullanacak İzmirliler dikkat!
Sonraki Haber
Ankara Üniversitesi 175 kişi alacak
Ankara Üniversitesi 175 kişi alacak
Ankara Üniversitesi 175 kişi alacak
0
Deniz anasını ahtapot sanınca...
Deniz anasını ahtapot sanınca...
0
Namaz kılarken fenalaşan çoban öldü!
Namaz kılarken fenalaşan çoban öldü!
0
Kızını öldüren annenin cezai sorumluluğu tam çıktı
Kızını öldüren annenin cezai sorumluluğu tam çıktı
0
Çiftetelli çalmadığı için dayak yiyen müzisyen: Ben öldüresiye dövüldüm, neden tutuklanmadılar?
Çiftetelli çalmadığı için dayak yiyen müzisyen: Ben öldüresiye dövüldüm, neden tutuklanmadılar?
0
Süt sağmak için gittiği ahırda elektrik çarpan 15 yaşındaki kız hayatını kaybetti!
Süt sağmak için gittiği ahırda elektrik çarpan 15 yaşındaki kız hayatını kaybetti!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.