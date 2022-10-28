TPAO uzman yardımcısı alımı yapacak

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü 17 uzman yardımcısı alımı yapacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığımerkez ve taşra teşkilatına toplam 17 ( Uzman Yardımcısı) personel alımı yapacaktır.

Personel alımı, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca gerçekleştirilecektir.

Başvurular Türkiye İş Kurumunun İl/Şube Müdürlüklerine ve Türkiye İş Kurumu web sitesi www.iskur.gov.tr üzerinden 26.10.2022-31.10.2022 tarihleri arasında yapılabilecektir.

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