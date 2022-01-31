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Trabzon Üniversitesi 50 kişi alacak

Trabzon Üniversitesi Rektörlüğü, 50 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu

Trabzon Üniversitesi 50 kişi alacak
31 Ocak 2022 Pazartesi 10:05

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre 657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununun  4’üncü  maddesinin  B  fıkrasına  göre  istihdam  edilmek  ve  giderleri  Üniversitenin  Özel  Bütçesinden karşılanmak  üzere  06.06.1978  tarihli  ve  7/15754  sayılı  Bakanlar  Kurulu  Kararına  ekli  "Sözleşmeli  Personel  Çalıştırılmasına  İlişkin  Esaslar"ın  Ek  2’nci maddesinin (b) fıkrasına göre 2020 (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın ilanda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

 


İlan için bugün başlayan başvurular 14 Şubat 2022 tarihinde son bulacaktır.


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