Trabzon Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Trabzon Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi olarak görev yapmak üzere 24 kişi alacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Trabzon Üniversitesi'nin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönergesi kapsamında öğretim üyesi alınacaktır.

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuran adayların YÖKDİL, YDS, KPDS veya ÜDS’den en az 65 ya da eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir yabancı dil puanı almış olmaları gerekmektedir.

İlan için başvurular 5 Kasım ile 19 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.



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