VİSİTİZMİR'LE ŞEHRİ GEZDİ
VİSİTİZMİR'LE ŞEHRİ GEZDİ
0
KORONAVİRÜS GÖZÜ DE ETKİLİYOR
KORONAVİRÜS GÖZÜ DE ETKİLİYOR
0
8 BİN YILLIK TAKI!
8 BİN YILLIK TAKI!
0
ÜNLÜ ŞARKICI UÇAK KAZASINDA ÖLDÜ
ÜNLÜ ŞARKICI UÇAK KAZASINDA ÖLDÜ
0

Trabzon Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Trabzon Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi olarak görev yapmak üzere 24 kişi alacağını duyurdu

Trabzon Üniversitesi öğretim üyesi alacak
06 Kasım 2021 Cumartesi 11:41

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Trabzon Üniversitesi'nin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönergesi kapsamında öğretim üyesi alınacaktır.

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuran adayların YÖKDİL, YDS, KPDS veya ÜDS’den en az 65 ya da eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir yabancı dil puanı almış olmaları gerekmektedir.

İlan için başvurular 5 Kasım ile 19 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.


DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Önceki Haber
Türk Hava Kurumu Üniversitesi personel alacak
Sonraki Haber
İzmir'de yavru köpekleri kurtaran buluş
İndirim izdihamı! Polis müdahale etmek zorunda kaldı
İndirim izdihamı! Polis müdahale etmek zorunda kaldı
0
Türk Hava Kurumu Üniversitesi personel alacak
Türk Hava Kurumu Üniversitesi personel alacak
0
Gelir İdaresi Başkanlığı 750 kişi alacak
Gelir İdaresi Başkanlığı 750 kişi alacak
0
Erdoğan'dan yeni atamalar ve görevden almalar
Erdoğan'dan yeni atamalar ve görevden almalar
0
Ölen sahibinin mezarından ayrılmıyor
Ölen sahibinin mezarından ayrılmıyor
0
Bakan Bilgin'den asgari ücretliyi umutlandıran açıklama
Bakan Bilgin'den asgari ücretliyi umutlandıran açıklama
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.