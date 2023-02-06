Trabzon Üniversitesi personel alacak

Trabzon Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı

Trabzon Üniversitesi personel alacak
06 Şubat 2023 Pazartesi 11:55

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Trabzon Üniversitesi'ne 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın Ek 2’nci maddesinin (b) fıkrası kapsamında 2022 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınarak sözleşmeli personel alınacaktır.


İlanın detayları için tıklayınız.
 

Önceki Haber
Belediyeye memur ve zabıta memuru alınacak
Sonraki Haber
Eskinazi: “Türkiye’nin tek gündemi deprem”
Erdoğan: Depremde ölü sayısı 912'ye yükseldi
Erdoğan: Depremde ölü sayısı 912'ye yükseldi
0
Yeni bir deprem daha oldu! Şiddeti 7.6 olarak açıklandı
Yeni bir deprem daha oldu! Şiddeti 7.6 olarak açıklandı
0
Bakan Akar: Maalesef depremde 3 şehidimiz, yaralılarımız var
Bakan Akar: Maalesef depremde 3 şehidimiz, yaralılarımız var
0
Depremle ilgili yalan paylaşımlara soruşturma 
Depremle ilgili yalan paylaşımlara soruşturma 
0
Belediyeye memur ve zabıta memuru alınacak
Belediyeye memur ve zabıta memuru alınacak
0
Gümüşhane Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
Gümüşhane Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.