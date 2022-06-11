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Trabzon Üniversitesi personel alacak

Trabzon Üniversitesi Rektörlüğü 4/B sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı

Trabzon Üniversitesi personel alacak
11 Haziran 2022 Cumartesi 10:43

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri Üniversitenin Özel Bütçesinden karşılanmak üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın Ek 2’nci maddesinin (b) fıkrasına göre 2020 (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın tabloda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

İlan için başvurular 10 Haziran 2022 ile 24 Haziran 2022 tarihleri arasında kabul edilecektir.


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