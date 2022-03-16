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Trabzonspor bayrağı asarken düşüp öldü!

Sakarya’da, evinin çatısına taraftarı olduğu Trabzonspor’un bayrağını asmak isterken zemine düşen Avni Küçük (66), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

Trabzonspor bayrağı asarken düşüp öldü!
16 Mart 2022 Çarşamba 12:09

Erenler ilçesine bağlı Bağlar Mahallesi’nde yaşayan Avni Küçük, dün evinin çatısına, taraftarı olduğu Trabzonspor’un bayrağını asmak istedi. Dengesini kaybeden Küçük, çatıdan zemine düştü. İhbarla gelen sağlık ekibi, ağır yaralı Küçük’ü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Küçük, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Avni Küçük’ün cenazesi, bugün toprağa verilecek.

Öte yandan Trabzonspor Kulübü tarafından Avni Küçük için yayımlanan taziye mesajında, "Sakarya'da evinin çatısına Trabzonspor bayrağı asarken yaşadığı kaza neticesinde hayatını kaybeden taraftarımız Avni Küçük'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz" denildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #sakarya #trabzonspor #bayrak #ölüm
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