YANGINDAN YARALI KURTARILDI
YANGINDAN YARALI KURTARILDI
0
EKŞİ SÖZLÜK SORUŞTURMASI!
EKŞİ SÖZLÜK SORUŞTURMASI!
0
İZMİR'DE TİYATRO ZAMANI
İZMİR'DE TİYATRO ZAMANI
0
DÜNYANIN EN KÜÇÜK BEBEĞİ!
DÜNYANIN EN KÜÇÜK BEBEĞİ!
0

Trafik canavarı temmuzda 297 can aldı!

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı verilerine göre, temmuz ayında yurt genelinde 246’sı ölümlü, 20 bin 897’si yaralanmalı, 22 bin 23’ü hasarlı olmak üzere toplam 43 bin 166 kaza meydana geldi. Kazalarda 297 kişi hayatını kaybederken, 34 bin 229 kişi de yaralandı. Yılbaşından bu yana meydana gelen trafik kazalarında hayatlarını kaybedenlerin sayısı ise 1242’ye yükseldi

Trafik canavarı temmuzda 297 can aldı!
10 Ağustos 2021 Salı 10:16

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, temmuz ayında Adana, Adıyaman, Ankara, Artvin, Aydın, Bolu, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çorum, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Gaziantep, Giresun, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van ile Hatay’da meydana gelen ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıyan trafik kazalarının görüntülerini paylaştı. 'Hız kurallarına uysalardı, bu kazalar olmayabilirdi' notuyla internet sitesinde yer alan görüntülerde kazaların; sürücülerin aşırı hız, dikkatsizlik ve kavşaklarda geçiş önceliğine dikkat etmemeleri sonucu meydana geldiği görüldü.

1 AYDA 43 BİN 166 KAZA

Trafik Başkanlığı verilerine göre, temmuz ayında yurt genelinde 246’sı ölümlü, 20 bin 897’si yaralamalı, 22 bin 23’ü hasarlı olmak üzere toplam 43 bin 166 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 34 bin 228 kişi yaralanırken, 297 kişi de kaza yerinde hayatını kaybetti. Kazalardan 17 bin 454’üne otomobil, 5 bin 982’sine motosiklet, 4 bin 938’ine ise kamyonetler karıştı. Ayrıca kazalardan 6 bin 802’si yandan çarpma olarak meydana gelirken, bunu yoldan çıkma ile devrilme kazaları takip etti.

Türkiye’de son 7 ayda trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1242’ye yükseldi.

İLK SIRADA İSTANBUL VAR

Temmuz ayında kazaların en çok meydana geldiği il ise İstanbul oldu. İstanbul'u Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa takip etti. Tunceli, Bayburt ve Ardahan ise en az kazanın olduğu iller olarak sıralandı. Temmuz ayında, 20 bin 686’sı 'alkollü araç kullanmak'tan toplam 1 milyon 522 bin 363 trafik cezası uygulanırken, 112 bin 493 araç ise trafikten menedildi.

SÜRÜCÜ HATALARI VE KAZA NEDENLERİ

Trafik kazalarında en sık görülen sürücü hataları ise şöyle sıralandı:

"Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin dur işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek."


Kaynak: DHA
Etiketler; #trafik kazaları #trafik kazası ölüm #ölüm
Önceki Haber
Köyceğiz 13 gündür yanıyor!
Sonraki Haber
Yangından yaralı kurtarılan sincap yoğun bakımda
Mülteciler sınırdaki güvenlik duvarını böyle aştı!
Mülteciler sınırdaki güvenlik duvarını böyle aştı!
0
14 kişilik minibüsten 30 Suriyeli çıktı!
14 kişilik minibüsten 30 Suriyeli çıktı!
0
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi sağlık personeli alacak
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi sağlık personeli alacak
0
Adli Tıp Kurumu 23 personel alacak
Adli Tıp Kurumu 23 personel alacak
0
TEİAŞ Genel Müdürlüğü işçi alacak
TEİAŞ Genel Müdürlüğü işçi alacak
0
Yangından yaralı kurtarılan sincap yoğun bakımda
Yangından yaralı kurtarılan sincap yoğun bakımda
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.