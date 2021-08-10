Trafik canavarı temmuzda 297 can aldı!

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı verilerine göre, temmuz ayında yurt genelinde 246’sı ölümlü, 20 bin 897’si yaralanmalı, 22 bin 23’ü hasarlı olmak üzere toplam 43 bin 166 kaza meydana geldi. Kazalarda 297 kişi hayatını kaybederken, 34 bin 229 kişi de yaralandı. Yılbaşından bu yana meydana gelen trafik kazalarında hayatlarını kaybedenlerin sayısı ise 1242’ye yükseldi

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, temmuz ayında Adana, Adıyaman, Ankara, Artvin, Aydın, Bolu, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çorum, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Gaziantep, Giresun, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van ile Hatay’da meydana gelen ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıyan trafik kazalarının görüntülerini paylaştı. 'Hız kurallarına uysalardı, bu kazalar olmayabilirdi' notuyla internet sitesinde yer alan görüntülerde kazaların; sürücülerin aşırı hız, dikkatsizlik ve kavşaklarda geçiş önceliğine dikkat etmemeleri sonucu meydana geldiği görüldü.

1 AYDA 43 BİN 166 KAZA

Trafik Başkanlığı verilerine göre, temmuz ayında yurt genelinde 246’sı ölümlü, 20 bin 897’si yaralamalı, 22 bin 23’ü hasarlı olmak üzere toplam 43 bin 166 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 34 bin 228 kişi yaralanırken, 297 kişi de kaza yerinde hayatını kaybetti. Kazalardan 17 bin 454’üne otomobil, 5 bin 982’sine motosiklet, 4 bin 938’ine ise kamyonetler karıştı. Ayrıca kazalardan 6 bin 802’si yandan çarpma olarak meydana gelirken, bunu yoldan çıkma ile devrilme kazaları takip etti.

Türkiye’de son 7 ayda trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1242’ye yükseldi.

İLK SIRADA İSTANBUL VAR

Temmuz ayında kazaların en çok meydana geldiği il ise İstanbul oldu. İstanbul'u Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa takip etti. Tunceli, Bayburt ve Ardahan ise en az kazanın olduğu iller olarak sıralandı. Temmuz ayında, 20 bin 686’sı 'alkollü araç kullanmak'tan toplam 1 milyon 522 bin 363 trafik cezası uygulanırken, 112 bin 493 araç ise trafikten menedildi.

SÜRÜCÜ HATALARI VE KAZA NEDENLERİ

Trafik kazalarında en sık görülen sürücü hataları ise şöyle sıralandı:

"Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin dur işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek."