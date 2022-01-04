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Trafik polisi koronavirüsten öldü

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde görev yapan trafik polisi Kerim Karbeyaz (37), koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Trafik polisi koronavirüsten öldü
04 Ocak 2022 Salı 13:40

Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda trafik polisi olarak görev yapan Kerim Karbeyaz, bir süre önce koronavirüse yakalandı. Sağlık durumu kötüleşince Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karbeyaz, tedaviye alındı. 2 çocuk babası Karbeyaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Kerim Karbeyaz'ın cenazesi, memleketi Osmaniye'de toprağa verilecek.


Kaynak: DHA
Etiketler; #hatay #trafik polisi #ölüm #Koronavirüs
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