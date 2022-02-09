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Trafik polisinden kaçmak isteyince... 15 metre sürükledi!

09 Şubat 2022 Çarşamba 15:58

Erzurum'da trafik polisi Nurullah Dadaş, hacizli olduğu için yakalama kararı bulunan taksiyi durdurdu. Dadaş, aracın anahtarlarını ve evraklarını isteyince sürücü birden gaza bastı. Sürücünün kaçacağını anlayan polis de ellerin emniyet kemerine dolayınca 15 metre sürüklendi. Dadaş hastaneye kaldırılırken, sürücü ise emniyete giderek teslim oldu

 

Olay, Yakutiye ilçesi Cumhuriyet Caddesi’nde polisevi önünde meydana geldi. Bölgede görev yapan trafik polisi Nurullah Dadaş, haciz yakalaması bulunan 25 TT 593 plakalı taksiyi durdurdu. Polis memuru Nurullah Dadaş, aracın durumuyla ilgili bilgi verdiği sürücü Özkan A.'dan anahtar ve evraklarını istedi. Anahtarı polis memuruna veren Özkan A., evrakları vermeden otomobilin anahtarsız çalıştırma özelliğini kullandı. Sürücünün kaçacağını anlayan polis memuru Nurullah Dadaş, elini sürücü koltuğundaki emniyet kemerine doladı. Bu sırada Özkan A., aracı hareket ettirdi, eli emniyet kemerine sarılı olan Dadaş’ı yaklaşık 15 metre sürükledi. Elini kurtaran polis memuru, yolun ortasına düştü. Yaralanan Nurullah Dadaş’ın yardımına meslektaşları ve çevredekiler koştu. Dadaş, çağırılan ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Nurullah Dadaş’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olayın ardından Özkan A.’nın aracı, kapalı otoparkta bulundu. Otomobil, yapılan incelemenin ardından çekiciyle yediemin otoparkına götürdü. Bir süre sonra Özkan A., Gölbaşı Polis Merkezi Amirliği’ne giderek teslim oldu.


ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nce olay anına ilişkin görüntüler paylaşılarak yapılan açıklamada, polis memurunun hayatını tehlikeye düşüren sürücü Özkan A.'nın adliyeye sevk edildiği belirtildi. Açıklamada, "Erzurum Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Nurullah D.'nin, görevli olduğu Cumhuriyet Caddesi Polis Evi karşısında 08 Şubat 2022 günü görevini ifa ettiği esnada Haber Merkezine gelen ihbarda, otoparkta hatalı park yapan aracın olduğunu anons etmesi üzerine, oto park çıkışını engelleyen 25 TT 593 sayılı aracın plaka sorgulamasında hacizli ve yakalamalı araç olduğu tespit edildi. Araca görevli polis memuru tarafından işlem yapılacağı esnada sürücü Özkan A.'nın start stop (anahtarsız çalıştırma) sisteminden aracı çalıştırarak kaçmaya çalıştı. Bu sırada görevini cansiperane yapan Nurullah D.'nin aracı durdurmaya çalıştığı esnada hafif yaralandığı, görevli polis memurunun hayatını tehlikeye düşüren Özkan A. yakalanarak gerekli tahkikat yapıldıktan sonra mevcutlu olarak adliyeye sevk edilmiştir" denildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #erzurum #trafik polisi #sürükleme #taksi #haciz
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