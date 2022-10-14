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Trafikte ilginç anlar! Otomobil çarpmış gibi kendini yere attı

14 Ekim 2022 Cuma 14:07

Giresun’da, yolun karşısına geçerken yavaş ilerleyen otomobile yandan çarparak, kendisini kaporta üzerinden yere bırakan kişi, güvenlik kamerasına yansıdı. Alkollü olduğu öne sürülen kişi, bindirildiği ambulanstan da inerek uzaklaştı.  

Olay, dün Gazi Caddesi’nde meydana geldi. Yolun karşısına geçen kimliği belirsiz kişi, sürücüsünün yavaş ilerlediği otomobile yandan çarptı. Araç çarpmış gibi kaporta üzerinden kendisini yere bırakan kişiyi görenler, şaşırdı. Bu sırada sürücü de şaşkınlıkla aracından inerek, yerde yatanın yanına yaklaştı. Dakikalarca yolda yatan ve alkollü olduğu öne sürülen kişi için sağlık ekibi çağrıldı. Ambulansa alınan kişi, kısa süre sonra kendi isteğiyle inerek caddeden uzaklaştı. Bu anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #giresun #trafik #kaza
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