Trafikte ilginç görüntü! Öndeki aracı ayakları ile itti!

Aksaray'da trafikte ilginç anlar yaşandı. Seyih halindeki otomobilin kaputuna yatan kişi, öndeki aracı ayaklarıyla itti. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi

Aksaray'da, seyir halindeki otomobilin kaputuna yatan kişinin öndeki aracı ayaklarıyla ittiği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yavuz Sultan Selim Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'nde, seyir halindeki otomobilin kaputuna yatan kimliği belirsiz kişi, arızalı olduğu düşünülen aracı ayaklarıyla itti. Bu anlar, fabrika işçileri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepki çekti.