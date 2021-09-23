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Trakya Üniversitesi 39 kişi alacak

Trakya Üniversitesi Rektörlüğü 39 öğretim üyesi alımı yapacağını ilan etti

Trakya Üniversitesi 39 kişi alacak
23 Eylül 2021 Perşembe 09:38

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca Trakya Üniversitesi'nin ilanda belirtilen birimleri için öğretim üyesi alınacaktır.

 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen başvuru koşullarını taşıyan Profesör ve Doçent adaylarının Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Dr. Öğr. Üyesi adaylarının ise ilgili Dekanlık/Müdürlüklere başvuruda bulunmaları gerekmektedir.


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