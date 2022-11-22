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Trakya Üniversitesi'ne sözleşmeli personel alınacak

Trakya Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu

Trakya Üniversitesi'ne sözleşmeli personel alınacak
22 Kasım 2022 Salı 10:49

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Trakya Üniversitesi birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin B fıkrası uyarınca sözleşmeli personel statüsünde çalıştırılmak üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ilanda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacak olup, ücretleri özel bütçeden ödenecektir.

İlan için başvurular 20 Kasım tarihi itibariyle başladı. Başvurular bu tarihten itibaren 15 gün sürecektir.


İlanın ayrıntıları için tıklayınız.

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