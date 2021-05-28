Trakya Üniversitesi öğretim üyesi alımı

Trakya Üniversitesi 40 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Trakya Üniversitesi birimlerine, 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşullar ile nitelikleri taşıyan adayların Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvuruda bulunmaları gerekmektedir.



Detaylı bilgiye BURADAN ulaşabilirsiniz.