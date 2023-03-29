Trakya Üniversitesi personel alacak

Trakya Üniversitesi Rektörlüğü, sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı

Trakya Üniversitesi personel alacak
29 Mart 2023 Çarşamba 10:30

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Trakya Üniversitesi birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin B fıkrası uyarınca sözleşmeli personel statüsünde çalıştırılmak üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ilanda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacak olup, ücretleri özel bütçeden ödenecektir.

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