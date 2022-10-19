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TRT'de belgesele sansür!

TRT Belgesel kanalında uygulanan bir sansür dikkat çekti. Yayınlanan belgeselde ‘Uganda Kob Antilopları’nın cinsel organlarının buzlanarak sansürlendiği ortaya çıktı

19 Ekim 2022 Çarşamba 10:31

‘Kamu yayıncısı’ TRT Belgesel kanalında 16 Ekim Pazar günü sabah saatlerinde yayınlanan, “Hayvanların Dövüş Kulübü” adlı belgeselde ‘Uganda Kob Antilopları’ gösterildi. Duvar’dan Serkan Alan’ın haberine göre, erkek antilopların çiftleşme öncesi yaptıkları kavganın yayınlandığı dakikalarda TRT tarafından erkek antilopların cinsel organlarına sansür uygulandı.

“Ekrandaki bu iki Uganda Kob Antilobu leks olarak bilinen dövüş alanında en iyi yeri elde edebilmek için duelloya tutuştular. Yarışma, kazananla çiftleşecek olan dişilerin gözleri önünde cereyan ediyor” ifadeleriyle yayınlanan belgeselde erkek antilopların cinsel organları birden fazla karede buzlanarak ekrana yansıtıldı.

Etiketler; #trt #belgesel #sansür #haber
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