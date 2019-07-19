Trump'tan F-35 açıklaması: Henüz kararımızı açıklamadık

ABD'nin Türkiye'yi F-35 Müşterek Taarruz Uçağı Programı'ndan çıkarmak için düğmeye basmasının ardından Başkan Donald Trump üzerindeki baskı artıyor. Cumhuriyetçi Senatörler, Ankara'ya yaptırım çağrısı öngören bir önerge sundu. Demokrat Senatör Bob Menendez de "F-35 yetmez, yaptırım uygulayın" dedi.

Senato’ya gönderilen karar tasarısının altında Cumhuriyetçi Florida Senatörü Rick Scott ve Indiana Senatörü Todd Young’ın imzası bulunuyor.

Scott ve Young tarafından sunulan önergede, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın alması ABD’nin güvenlik çıkarlarına “doğrudan ve vahim bir tehdit” olarak nitelendiriliyor.

Yasal bağlayıcılığı olmayan tasarıyla CAATSA (ABD’nin Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası) kapsamındaki yaptırımların tam anlamıyla uygulanması yolunda ABD Yönetimi’ne çağrı yapılıyor.

Önergede ABD Yönetimi’ne Rusya’nın teşkil ettiği tehdidin masaya yatırılması ve Türkiye’nin NATO üyeliği üzerinde düşünülmesi için NATO’da toplantı çağrısında da bulunuluyor.

Ayrıca Senato Dış İlişkiler Komitesi’nin kıdemli Demokrat üyelerinden New Jersey Senatörü Bob Menendez, Türkiye’nin F-35 programından çıkarılmasının yeterli olmadığını savundu.

Menendez, “Yasa açıkça, Rusya Federasyonu’nun savunma ve istihbarat sektörleriyle kayda değer işlemler yapılması yaptırım cezalarını şart koşuyor” dedi.

New Jersey Senatörü, Başkan Trump’ın CAATSA kapsamında Türkiye’ye yaptırım uygulamaması halinde, Senato’ya Washington Yönetimi’ni buna zorlayan yasa tasarısı sunacağını söyledi.

CAATSA, ABD Başkanı’nın 12 yaptırımdan beşini seçmesini şart koşuyor. Bu yaptırımlar arasında vizelerin sınırlandırılması, ABD merkezli İhracat-İthalat Bankası’na erişimin engellenmesi, ABD finansal sistemiyle işlem yasağı ve ihracat lisanslarının iptali gibi tedbirler bulunuyor.

Fakat bu yasa, yaptırımların yürürlüğe sokulması ya da muafiyet tanınması için bir zaman çizelgesi belirlemiyor; yani Trump süresiz olarak bu yaptırımları geciktirebilir.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin F-35 kararı sonrası yaptığı ilk açıklamada, Türkiye konusunda Barack Obama yönetiminin hata yaptığını vurgulayarak, “Birçok bakımdan çok zor bir durum. Dolayısıyla şu anda (yaptırımlar konusuna) buna bakıyoruz, ne yapabileceğimize bakıyoruz. Henüz kararımızı açıklamadık” dedi.