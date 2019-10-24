Trump tüm yaptırımları kaldırdı

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye karşı uygulanan tüm yaptırımların kaldırılmasını talimatını verdiğini açıkladı. Trump, harekata ara verilmesine dair Türkiye ile yapılan anlaşma için Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya da teşekkür etti.

Trump, ABD askerlerinin Suriye'den çıktığını belirterek, "Türkiye ve Kürtler yüzyıllardır savaşıyor. Hepsi için iyi bir iş yaptık ve artık oradan çıkıyoruz. Sözde orada 30 günlüğüne bulunmalıydık, ama şimdi çıkıyoruz. Hazine Bakanı'na, Türkiye'ye uygulanması planlanan tüm yaptırımların kaldırılmasını emrettim" dedi. Trump, DSG komutanı General Mazlum'un, kendisine IŞİD'lilerin cezaevinde ve kilit altında olduğu konusunda güvence verdiğini, kaçan IŞİD'lilerin de yakalandığını kendisine aktardığını söyledi. Trump, "ABD kuvvetleri IŞİD'i yüzde yüz yok etmiştir. SDG'ye de IŞİD'e karşı operasyondaki rolü için teşekkür ederim. Ben sadece ABD'nin bir temsilcisi olarak General Mazlum ile konuştum" dedi. Trump, harekata ara verilmesine dair Türkiye ile yapılan anlaşma için Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya da teşekkür ederek, "Çok iyi bir iş yaptık. Harekata ara verilmesiyle çok sayıda insanın hayatını kurtardık. Ne yaralanan ne de öldürülen Amerikalı oldu" dedi.

Oradan çıkmamız gerekiyordu

Trump şöyle dedi: "Türkiye'nin harekatı üzerine bazılarına göre ABD'nin NATO üyesi Türkiye'ye karşı harekete geçmesi gerekiyordu, buna Cumhurbaşkanı Erdoğan da dahildi, oysa bizi Ortadoğu'daki bu bataklığa çekmek isteyenler oradan nasıl çıkacağımızı söyleyemediler. Kanlı Ortadoğu bataklığında çok sayıda ABD askeri öldü, artık daha fazla askerin ölmemesi için oradan çıkmamız gerekiyordu. Yüksek felaketle sonuçlanabilecek bir operasyondan kurtulmuş olduk. Çocuklar zehirli gazlarla öldürüldüğünde müdahale ederiz diyenler çocuklar öldürüldüğünde bu kırmızı çizgilerini uygulayamadı. Ortadoğu'nun çöllerine, bu kadar değerli Amerikalı kanı akmışken, daha ne kadar orada olmalıydık? Artık biz oralardan çekilme kararı verdik. Şimdi, Türkiye, Suriye ve bölgedeki diğerleri, DEAŞ'ın tekrar güç kazanmasını engellemeli. Ordumuzun görevi, dünyanın polisliğini yapmak değildir. Çok az sayıda ABD askerinin bölgede kalacağını düşünüyorum. Petrol güvende kalacak. Ne yapacağımıza ilerde karar vereceğiz.

Erdoğan'la görüşebiliriz

Trump, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı 'yakından tanıma fırsatı bulduğunu' söyleyerek, "Ülkesini çok seven bir adam" ifadesini kullandı. Trump, Erdogan ile 'yakında bir araya gelebileceklerini' de söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'deki harekatı dolayısıyla Türkiye'ye karşı alınan yaptırım kararlarını, 14 Ekim'i 15 Ekim'e bağlayan gece açıklamıştı. Trump'ın yazılı açıklamasına göre, ilk etapta çelik tarifeleri yükseltilecek, Türkiye ile ticaret görüşmeleri derhal kesilecekti. Trump, bundan sonraki adımlar için insan hakları ihlallerine bakılacağını, buna göre daha geniş mali yaptırımlar, malvarlıklarının dondurulması ve Türk yetkililerin ABD'ye girişlerinin engellenmesi gibi daha geniş çapta yaptırımların söz konusu olabileceğini belirtmişti. Yaptırımların, Türkiye hükümetinin halihazırdaki ve geçmişteki yöneticilerine karşı uygulanacağı da açıklamada yer almıştı.

Kürtlere selamlarımı iletin

Öte yandan Trump'ın açıklama yapmadan önce, Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) komutanı Mazlum Kobani ile telefon görüşmesi yaptığı ortaya çıktı. Amerika'nın Sesi, Trump'ın telefon görüşmesinde Mazlum Kobani'ye DSG ile ortaklığın sürdürüleceğini söylediğini ve çeşitli alanlarda uzun vadeli destek sözü verdiğini belirttiğini aktardı. Bu arada Trump Twitter'dan da DSG komutanına hitaben yaptığı paylaşımda, "Nazik sözleriniz ve cesaretiniz için teşekkür ederim General Mazlum. Lütfen Kürt halkına selamlarımı iletin. Yakın zamanda görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

Rus askeri polisi, Kobani'de

Türkiye ve Rusya arasında varılan 'Soçi mutabakatı'nın ardından, devriye görevi yapacak Rus askeri polisi, Fırat nehrini geçerek Suriye'nin kuzeyindeki sınır kenti Kobani'ye (Ayn el-Arab) vardı. ABD askerleri Başkan Donald Trump'ın kararı doğrultusunda bu bölgeden çekilmişti. Reuters'in Rus TASS haber ajansından aktardığı habere göre, Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askeri inzibatının YPG güçlerinin ve silahlarının Suriye-Türkiye sınırından 30 kilometre geri çekilmesini kolaylaştıracağını açıkladı. Rus askeri polisinin Kobani'ye konuşlanmasıyla birlikte, Türkiye ve Rusya arasında varılan mutabakat kapsamında Rus ve Suriye güvenlik güçleri tarafından YPG savaşçılarının 30 kilometre içeri çekilme sürecinin denetlenmesi süreci de başlamış oldu. Amerika'nın Sesi, Soçi mutabakatı kapsamında Suriye sınır muhafızlarının da bölgede konuşlandığını bildirdi. Altı gün sonra da Rus ve Türk askerleri, daha önce ABD'nin Kürt müttefikleriyle konuşlanmış olduğu bölgede, Suriye'nin kuzeydoğusunda sınırdan 10 kilometre içeride ortak devriye görevi icra edecekleri belirtiliyor. Kobani'nin bölgedeki YPG/YPJ güçleri için özel önemi bulunuyor. 2014-2015 yıllarında Kobani, şiddetli bir IŞİD kuşatmasıyla karşı karşıya kalmış, ABD'nin havadan sağladığı destekle Kürt güçler kuşatmayı yarmayı başarmıştı. Bu süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kobani düştü düşecek" sözleri de gündem olmuştu.

Suriye ile sıcak temas beklemiyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar "Suriye ile sıcak temas olmaması lazım, böyle bir sorun olmaz; Rusya da bu konuda elinden geleni yapar" dedi. Akar'ın Reuters ajansıyla yaptığı söyleşiden öne çıkan satır başları şöyle:

*Almanya'nın güvenli bölge teklifini duyduk, yarın (NATO Zirvesi'nde) kendilerinden de dinleme fırsatı bulacağız, teklifin kapsamına göre değerlendireceğiz.

*Güvenli bölgede 12 gözlem noktası değerlendiriliyor, arazideki şartlara göre bu sayı iner ya da çıkar.

*Çeşitli şekillerde bizim kontrolümüze geçen 200 civarında DEAŞ'lı (IŞİD'li) oldu, onları da uygun şekilde uygun yerlerde muhafaza ve kontrol ediyoruz.

*Suriyeli kardeşlerimizin evlerine normal hayatlarına dönebilmeleri için projeler tamam, uygulaması, finansı ve diğer ülkelerin de katkısıyla hayata geçirilmesi için çalışmalar sürüyor.

*Harekat alanı dışında herhangi bir operasyon ihtiyacımız bulunmuyor.

*F-35 konusunda ABD ile anlaşmazlıkların üstesinden geleceğiz.

*Biz NATO'nun merkezindeyiz hiç bir yere gitmiyoruz.

*NATO'daki müttefiklerimiz tarafından anlaşılma konusunda bazı sorunlar yaşıyoruz.

*ABD yaptırımlarının geçici olacağına inanıyoruz, bu konunun gündemden kalkmasını istiyoruz.

*ABD'nin Patriot savunma sistemini alabiliriz, (Erdoğan'ın ABD ziyareti sırasında) bu konu gündeme gelebilir.

*Önümüzdeki günlerde içinde bulunduğumuz Barış Pınarı asayiş bölgesinde el yapımı patlayıcıların kaldırılması, varsa kaldıysa teröristlerin temizlenmesi çalışması yapılacak.

*Biz terörden sadece PKK/YPG'yi kast etmiyoruz, girdiğimiz bölgelerde karşılaştığımız takdirde DEAŞ'a (IŞİD'e) da aynı şekilde gerekeni yapmaya hazırız.

*TSK'nın kimyasal silah kullanması asla söz konusu değildir, envanterde yok, PYD'nin TSK'ya ithamda bulunmak için bölgeye kimyasal silah taşıdığı duyumumuz var.

Dediğimiz yere geldiler

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Rusya ile varılan mutabakata ilişkin, "Dönüp, dolaşıp Adana Mutabakatı'na gelmişler Soçi'de. CHP'yi dinlememenin maliyeti bu kadar ağır mı olmalıydı" dedi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Özel, Şam rejimiyle görüşülmesi halinde, Adana Mutabakatı'nın her sorunu çözebileceğini; ancak Adana Mutabakatı'nı hatırlatmalarına sessiz kalındığını belirtti. Özel, "Biz Adana Mutabakatı demişiz, onlar burun bükmüşler. Dönüp, dolaşıp Adana Mutabakatı'na gelmişler Soçi'de. CHP'yi dinlememenin maliyeti bu kadar ağır mı olmalıydı? Şimdi biz çıkalım, 'gelinen noktadan memnunuz, dediğimiz yere geldiler' mi diyelim? Dediğimiz yere geldiler; ama nasıl memnun olalım? Bu kadar vatan evladı şehit olmuşken, gazi varken, analar gözyaşı dökmüşken, dönüp dolaşıp Suriye rejimini tanımaya, sınırımızda rejim kuvvetlerinin muhafız güç bulundurmasını kabul etmeye geldiler" dedi.

Yasaklı bölge ilan ettiler

Dün Soçi'de imzalanan anlaşmanın Amerikan tezini doğruladığına dikkat çeken Özel, şunları söyledi: 444 kilometrelik bir alanda güvenli bölge tesis ettik. Amerika dedi ki; 'Türkiye'nin kontrol edeceği bölge 120 kilometredir. Tel Abyad ve Resulayn ile sınırlıdır.' 120 kilometre dışındaki alan için Rusya ile anlaşma imzalıyoruz. Rusya ile yapılan anlaşmada, Rusya ve rejim güçlerinin bulunacağı; ama Türkiye'ye yasak Kamışlı'da bir alan da var. Türkiye Suriye'den terör odaklarını uzaklaştırmaya uğraşırken, güvenli bölge tanımlaması yaparken, Türkiye'ye yasaklı bölge de tanımladılar. Münbiç ve Tel Rıfat konusunda da YPG ile rejimin yaptığı anlaşmayı Rusya, Türkiye'ye kabul ettiriyor.