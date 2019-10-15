Trump yaptırımları açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'deki harekatı dolayısıyla Türkiye'ye karşı alınan yaptırım kararlarını açıkladı. Trump'ın yazılı açıklamasına göre, ilk etapta çelik tarifeleri yükseltilecek, Türkiye ile ticaret görüşmeleri derhal kesilecek

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'deki harekatı dolayısıyla Türkiye'ye karşı alınan yaptırım kararlarını açıkladı. Trump, bundan sonraki adımlar için insan hakları ihlallerine bakılacağını, buna göre daha geniş mali yaptırımlar, malvarlıklarının dondurulması ve Türk yetkililerin ABD'ye girişlerinin engellenmesi gibi daha geniş çapta yaptırımların söz konusu olabileceğini belirtti. Yaptırımların, Türkiye hükümetinin halihazırdaki ve geçmişteki yöneticilerine karşı uygulanacağı da açıklamada yer aldı. Trump'ın, yakında uygulanması için talimat vereceği Türkiye'ye karşı yaptırım kararına ilişkin açıklamasında yer alan önemli başlıklar, şöyle:

Demir-çelik tarifeleri yüzde 50 arttırılacak.

Türkiye ile 100 milyar dolarlık ticaret hacmini de içeren ABD Ticaret Bakanlığı'nın ticaret görüşmeleri, derhal sona erdirilecek.

Trump'ın imzalayacağı talimata göre ciddi insan hakları ihlalleri, ateşkes ilanının zora sokulması, yerinden edilmiş insanların evlerine dönüşlerinin engellenmesi, mültecilerin ülkelerine iade edilmeye zorlanması ya da barışa, güvenliğe ve Suriye'nin istikrarına tehdit oluşturulması halinde, ABD yönetimi, daha güçlü yaptırımlar için yetkilendirildi.

Talimatla yönetim, mali yaptırımlar, malvarlıklarının dondurulması ve ABD'ye girişlerinin engellenmesini de içeren daha geniş yaptırımlar uygulama konusunda yetkilendirildi.

Yaptırımlar, Türkiye hükümetinin, kuzeydoğu Suriye'deki istikrarı bozucu faaliyetlere katkıda bulunan halihazırdaki ve geçmişteki yöneticilerine uygulanacak.

Trump'ın yazılı yaptırım açıklamasında, 'IŞİD'in yüzde 100 bitirildiği' tekrarlanırken, Türkiye'nin bu kazanımları 'tehlike' olarak görmemesi gerektiği kaydedilerek, Türkiye'nin bölgedeki etnik ve dinsel azınlıkları korumakla yükümlü olduğu belirtildi.

Açıklamada, ayırım gözetmeksizin sivillerin hedef alınması, sivil altyapının tahribi ile etnik ve dinsel azınlıkların hedef alınmasının 'kabul edilemez' olduğu vurgulandı. Buna ek olarak mültecilerin geri dönüşlerinin, güvenli, gönüllü ve onurlu bir şekilde gerçekleşmesi gerektiği kaydedildi.

Tehdit etti

Trump'ın açıklamasında, Türkiye'nin askeri harekatının, siviller ile barışın, güvenliğin ve bölge istikrarının tehlikeye atıldığı belirtildi. Trump, Türkiye'nin harekatının, insani krize ve muhtemel savaş suçlarına yol açacağı konusunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı açık bir ekilde uyardığını da kaydetti.

Türkiye'nin bölgedeki IŞİD militanlarının yakalanmasından da şimdi ve gelecekte sorumlu olacağını belirten Trump, buna karşılık Türkiye'nin 'işgal' hareketinin insani etkilerini yatıştıracakmış gibi görünmediğini ifade etti. Trump, ABD askerlerinin Suriye'nin kuzeydoğusundan çekilmesi emrini verdiğini, ancak IŞİD'in 2014'deki gibi yeniden bölgede hayat bulmaması için ABD askerlerinin Suriye'de kalmaya devam edeceğini bildirdi. Trump, bu amaçla ABD birliklerinin, Suriye'nin güneyindeki et-Tanf askeri üssünde IŞİD karşıtı faaliyetlerine devam edeceğini açıkladı. Açıklamasında son olarak Türkiye'ye tehdidi yineleyen Trump, Türk liderlerin 'tehlikeli ve yıkıcı' bir yol izlemesi halinde, türk ekonomisini tamamen mahvetmeye hazır olduğunu bildirdi.

Bırakalım Esad, Türklerle savaşsın

ABD başkanı Donald Trump, attığı yeni tweet'lerde, 'Esad ve Suriye güçlerinin Kürtleri korumasına ve kendi ülkelerini korumak için Türkiye ile savaşmalarının yolunu açalım' dedi. Trump, generallerine "Neden Suriye için savaşalım" dediğini de belirtti.

Trump'ın tweet'leri şöyle: "IŞİD'i yüzde yüz yenilgiye uğrattıktan sonra , birliklerimizi büyük ölçüde Suriye'den çıkarttım. Bırakalım Suriye ve Esad, Kürtleri korusun ve kendi ülkeleri için Türklerle savaşsın. Generallerime dedim ki, 'neden Suriye için savaşalım... Ve neden düşmanımız Esad toprağını korumasın? Kürtleri korumak için Suriye'ye yardım etmek isteyen herhangi biri, benim için iyidir ya da bu yardım, Rusya, Çin veya Napolyon Bonapart'tan gelir. Umarım hepsi başarılı olur, biz 7 bin mil uzaktayız. Bazıları 7 bin mil uzaktaki, düşmanımız Beşar Esad başkanlığındaki Suriye sınırını korumamızı istiyor. Aynı zamanda Suriye, doğal olarak Kürtleri korumayı seçti.

Tel Abyad'da yaşam normale dönüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda, dün PKK/PYD- YPG'den arındırılan Tel Abyad'da yaşam normale dönmeye başladı. Bölge halkı sokaklarda rahat şekilde dolaşmaya başlarken, sivillere ait yerleşim yerlerinin zarar görmediği belirlendi.

Fırat'ın doğusunu PKK/PYD- YPG'den arındırılması için TSK ve Suriye Milli Ordusu askerlerince yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nın 5'inci günü olan dün, Tel Abyad kontrol altına alındı. Bugün sabah saatlerinden itibaren Tel Abyad'da hayatın normale dönmeye başladığı görüldü. Bölge halkının aileleriyle sokakta rahatça dolaştığı, çocukların bisikletlerine binip, oyunlar oynadığı görüldü. Ayrıca, terör örgütünün bulunduğu yerler dışındaki halkın yerleşim yerlerinin zarar görmediği de belirlendi.

Öte yandan, PKK/PYD- YPG'nin bölgede, meskun mahal çatışmasına hazırlık yaptığı, karargah olarak kullandığı binaların önüne kum torbalarıyla siper oluşturulduğu görüldü. ABD'nin üs olarak kullandığı Tel Abyad'da, uydu haberleşmesi için verici de bulunması dikkat çekti.

595 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısının 595 olduğunu bildirdi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ'a karşı yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi: Başarılı şekilde devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 595 oldu.

Öte yandan, harekat kapsamında Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Rasulayn kırsalındaki terör mevzileri ateş altına alınıyor. Terör hedefleri yoğun obüs atışlarıyla vurulurken, bölgeden dumanlar yükseliyor. Kentteki çatışma ve patlama sesleri, Ceylanpınar'dan duyuluyor.

Telabyad ve Resulayn kontrol altında

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de oluşturulmak istenen terör koridorunun ortadan kaldırılması, bölgeye barış ve huzurun getirilmesi amacıyla yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı, 7'nci gün de geçildi. Telabyad ve Resulayn ilçe merkezlerinde kontrolün sağlandığı harekatta, iki ilçe arasındaki köylerin terör örgütü PKK/YPG'den arındırılmasına devam ediliyor.

Türkiye'nin güney komşusu Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaşın ardından ülkenin kuzeyinde, Fırat Nehri'nin doğusunda kalan yerleşim alanları, 2015 yılından itibaren terör örgütü PKK/YPG kontrolüne girdi. Terör örgütü, sivilleri göçe zorlayarak Kürt kökenli Suriyelileri buraya yerleştirerek demografik yapıyı değiştirip, saldırılar düzenleyerek Türkiye sınır güvenliği için tehdit oluşturmaya başladı.

Türkiye, terör örgütünün silah bırakmasına yönelik çağrısının karşılıksız kalması üzerine Fırat'ın doğusuna askeri harekat düzenleyeceği sinyali verdi. Bunun üzerine ABD ve çeşitli ülkeler, askeri operasyon yapılmaması ve belirli bir takvim çerçevesinde terör örgütünün işgal ettiği alanlardan çekilmesi önerisinde bulundu. Belirlenen takvim doğrultusunda çekilme olmadığı gibi, terör örgütüne silah ve mühimmat desteği sağlanması ile Türkiye, Ağustos ayında askeri harekatın kaçınılmaz olduğu sinyalini verdi.

Ortak devriye

Ankara'ya gelen ABD askeri heyeti, Milli Savunma Bakanlığı'nda Türk askeri heyetiyle görüşmeler yaptı. İki gün süren toplantılarda Fırat'ın doğusuna güvenli bölge kurulması ve bu alanın Türkiye ve ABD tarafından ortak tesis edilmesi kararı verildi. Mutabakatın ardından iki ülke askerlerinin görev yapması için Suriye sınırının sıfır noktasındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Müşterek Harekat Merkezi kuruldu. Müşterek Harekat Merkezi'nin faaliyete geçmesinin ardından ilk etapta Fırat'ın doğusundaki hava sahası Türkiye'ye ait insansız hava araçlarına açıldı. İHA'ların görüntü almaya başlaması sonrası ise Türk ve ABD askerleri 7 kez havadan, 3 kez ise karadan ortak devriye faaliyeti gerçekleştirdi.

Teröristlerin silahlarını bırakmayıp, geri çekilmemesinden rahatsız olan Türkiye, oyalamaya müsaade edilmeyeceğini açıklayarak, ABD'ye Eylül ayı sonuna kadar süre tanıdı. Bu süre sonunda da teröristler bölgeyi terk etmeyince Türkiye, 9 Ekim günü saat 16.00 itibariyle Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı. n DHA

18 sivil şehit oldu

Savaş uçaklarının bombardımanı, sınırda konuşlu topçu birliklerinin de obüs ve çok namlulu roketatarlar ile terör hedeflerini ateş altına almasıyla başlayan harekatta, Türk askerleri ile Suriye Milli Ordusu (SMO) unsurları karadan Fırat'ın doğusuna giriş yaptı. Sivillerin zarar görmemesi için titizlikle yürütülen harekat sırasında teröristler sınır hattındaki Şanlıurfa'nın Suruç, Akçakale ve Ceylanpınar ilçeleriyle Mardin'in Nusaybin ilçesi ve Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin Cerablus, El Bab ve Azez kentlerine roket ve havanla saldırı düzenledi. 700'ün üzerinde roket ve havan mermisinin atıldığı saldırılarda, aralarında çocukların da olduğu 18 sivil şehit oldu, 200'e yakın kişi ise yaralandı. Saldırıların ardından topçu birlikleri, teröristlerin atış yaptığı alanları obüs atışları ile imha etti.

Fırat'ın doğusundaki harekatta 2 asker şehit oldu, 147 asker ise yaralandı. Aynı süreçte teröristler tarafından Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Azez kentine yönelik düzenlenen saldırıda da 2 asker şehit oldu.

70 köy temizlendi

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad ve Resulayn ilçe merkezleri ile Suluk beldesi ve 70 köy PKK/YPG'li teröristlerden temizlendi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), harekatın 7'nci gününde bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısını 595 olarak açıkladı.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Resulayn'da 3 koldan operasyonlar devam ediyor. Gece Ceylanpınar Gümrük Kapısı yakınlarında başlayan şiddetli çatışma, sabah erken saatlerine kadar devam etti. Operasyonlara kara ve hava ateş destek vasıtaları ve İHA'larla destek verildi. TSK ve Suriye Milli Ordusu, Resulayn'ın güneyindeki Lilan, Amiriye ve Anbein köylerini ele geçirdi. Bölgede teröristler arasında bulunan örgütün bazı yabancı yöneticilerinin, Semelka sınır kapısını kullanarak Irak'a geçtikleri belirtildi. Bu arada, TSK ve SMO birliklerinin Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine komşu olan terör örgütü PKK/YPG denetimindeki Ayn El Arab sınır hattına sevkiyatı devam ediyor.

Örgütün kontrolündeki Mehbiç'ten Cerablus'a atılan Katyuşa füzelerinin bir eve isabet ettiği, saldırıda 4 çocuğun yaralandığı belirtildi.