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TÜBİTAK 23 proje personeli alacak

TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü bünyesinde görev yapmak üzere 23 Proje Personeli alımı yapılacak

TÜBİTAK 23 proje personeli alacak
15 Temmuz 2021 Perşembe 11:25

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre TÜBİTAK Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı, TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü bünyesinde görevlendirmek üzere 23 proje personeli alımı yapacak.

Kocaeli için yapılacak alımlara son başvuru tarihi ise 4 Ağustos 2021 olarak açıklandı.

İş Başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmektedir.

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