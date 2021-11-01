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TÜBİTAK çalışanı evinde ölü bulundu

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nde başuzman araştırmacı Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar Tuzla'daki evinde ölü bulundu

TÜBİTAK çalışanı evinde ölü bulundu
01 Kasım 2021 Pazartesi 14:08

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Malzeme Enstitüsü Sensör Teknolojileri Proje Grubu'nda başuzman araştırmacı olarak görev yapan Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar, Tuzla Postane Mahallesi'ndeki sitede bulunan evinde ölü bulundu. Erbahar'ın 30 Ekim tarihinde boşanma aşamasındaki eşine bir not bıraktığı ve böcek ilacı içerek intihar ettiği öne sürüldü. Erbahar'ın ölümüyle ilgili incelemenin sürdüğü belirtildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #tübitak #tübitak ölüm #dilek dündar erbahar
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