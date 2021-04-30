TÜBİTAK proje personeli alacak

TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı 54 proje personeli alacağını duyurdu

TÜBİTAK Savunma Sanayi Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü bünyesinde görev yapmak üzere 54 personel alacağını duyurdu.

Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Kurumun internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer almaktadır.

İş Başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmektedir.

İlan için son başvuru tarihi ise 20 Mayıs 2021 olarak açıklanmıştır.



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