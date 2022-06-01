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TÜİK 50 anketör alacak

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı 50 sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı

TÜİK 50 anketör alacak
01 Haziran 2022 Çarşamba 10:34

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi doğrultusunda, 2020 KPSS (B grubu) KPSS P3 puan sırasına konulmak suretiyle, her bir birim için boş bulunan pozisyonun 4 (dört) katı aday arasından, Başkanlık tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucuna göre tabloda dağılımı gösterilen şekilde 50 (elli) Sözleşmeli Personel (Anketör) alınacaktır.

 


İlan için başvurular 1 Haziran 2022 ile 10 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.


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