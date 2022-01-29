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TÜİK Başkanı görevden alındı! Yeni başkan ise...

TÜİK Başkanı görevden alındı! Yeni başkan ise...
29 Ocak 2022 Cumartesi 08:48

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararıyla, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı görevini yürüten Sait Erdal Dinçer'in görevi sonlandırıldı. TÜİK Başkanlığı'na Erhan Çetinkaya, Başkan Yardımcılığı'na ise İbrahim Demir atandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, TÜİK Başkanlığı görevini yürüten Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer'in görevi sonlandırıldı. Dinçer'den boşalan TÜİK Başkanlığı'na Erhan Çetinkaya atandı.

Yayımlanan kararla, TÜİK Başkan Yardımcılığı'na ise Doç. Dr. İbrahim Demir atandı. Atamanın 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #tüik #tüik başkanı #erhan çetinkaya #resmi gazete
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