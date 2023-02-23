TÜİK: Covid-19 kaynaklı ölüm oranı 2020'de yüzde 4,4, 2021'de yüzde 11,5

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ölüm sayısının 2020 yılında yüzde 16,5, 2021 yılında yüzde 11,4 arttığını açıkladı. En çok görülen ölüm nedeni dolaşım sistemi hastalıkları olurken, Covid-19 kaynaklı ölüm oranı 2020'de yüzde 4,4, 2021'de 11,5 oldu.

TÜİK, 2020 ve 2021 yıllarına ilişkin ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 2020 yılında ölüm sayısı yüzde 16,5 artarak 507 bin 938 oldu. Ölenlerin yüzde 56'sını erkekler, yüzde 44'ünü kadınlar oluşturdu. Bin kişi başına düşen kaba ölüm hızı binde 6,1 oldu. Kaba ölüm hızının en yüksek olduğu il, 2020 yılında binde 11,3 ile Sinop oldu. Ardından binde 10,9 ile Çankırı, binde 10,7 ile Kastamonu, binde 9,5 ile Artvin geldi. Kaba ölüm hızının en düşük olduğu il ise binde 3,2 ile Şırnak oldu. Bu ili binde 3,4 ile Hakkari, binde 3,5 ile Şanlıurfa, binde 3,7 ile Van izledi.

2020'DE COVİD-19 KAYNAKLI ÖLÜM ORANI YÜZDE 4,4

2020 yılında en çok görülen ölüm nedeni yüzde 36 oran ile dolaşım sistemi hastalıkları oldu. Solunum sistemi hastalıkları yüzde 15,8 oran ile ikinci, iyi ve kötü huylu tümörler yüzde 15,7 ile en çok görülen üçüncü ölüm nedeni oldu. Covid-19 kaynaklı ölümler ise 2020 yılında yüzde 4,4 oranında oldu.

Covid-19 kaynaklı ölüm sayısı, 2020 yılında 22 bin 136 oldu. Ölenlerin 13 bin 699'unu erkekler, 8 bin 437'sini kadınlar oluşturdu. Yaş grubuna göre incelendiğinde, Covid-19 kaynaklı ölümlerin en fazla 65-74 yaş grubunda olduğu görüldü. Bu yaş grubunda ölenlerin 4 bin 508'ini erkekler, 2 bin 546'sını kadınlar oluşturdu.

Bebek ölüm sayısı 9 bin 657 oldu. 2020 yılında bin canlı doğum başına 8,7 bebek ölümü gerçekleşti. 5 yaş altı ölüm hızı ise binde 10,6 oldu.

2021'DE ÖLÜM SAYISI 565 BİN 594

2021 yılında ölüm sayısı yüzde 11,4 artarak 565 bin 594 oldu. Ölenlerin yüzde 54,6'sını erkekler, yüzde 45,4'ünü kadınlar oluşturdu. 2021 yılında kaba ölüm hızı binde 6,7 oldu. Kaba ölüm hızının en yüksek olduğu iller, binde 12,7 ile Sinop ve Kastamonu olurken, ardından binde 11,2 ile Giresun ve Edirne, binde 11,1 ile Balıkesir ve Çankırı, binde 10,8 ile Çanakkale izledi. Kaba ölüm hızının en düşük olduğu il ise binde 2,8 ile Şırnak oldu. Bu ili binde 3 ile Hakkari, binde 3,7 ile Van ve binde 3,8 ile Şanlıurfa izledi.

2021'DE COVİD-19 KAYNAKLI ÖLÜM SAYISI 65 BİN 198

2021 yılında da en çok görülen ölüm nedeni yüzde 33,4 ile dolaşım sistemi hastalıkları oldu. İyi ve kötü huylu tümörler yüzde 14 oran ile ikinci, solunum sistemi hastalıkları yüzde 13,4 ile üçüncü en çok görülen ölüm nedeni oldu. Covid-19 kaynaklı ölümlerin oranı 2021'de yüzde 11,5'e çıktı. Ölüm sayısı ise 65 bin 198 oldu. Ölenlerin 35 bin 693'ünü erkekler, 29 bin 505'ini kadınlar oluşturdu. En çok ölüm 75- 84 yaş grubunda gerçekleşti. Bu yaş grubunda ölenlerin 9 bin 493'ünü erkekler, 8 bin 566'sını kadınlar oluşturdu.

Bebek ölüm sayısı 9 bin 938 oldu. Bin canlı doğum başına 9,2 bebek ölümü gerçekleşti. 5 yaş altı ölüm hızı da binde 11,2 oldu.