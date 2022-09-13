TÜİK, iki yıldır intihar verilerini açıklamıyor!

Türkiye'de intihar vakalarının arttığını belirten CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TÜİK'in ise iki yıldır intihar verilerini açıklamadığını söyledi. Gürer, "Yaşanan sorun, görmezden gelinerek ve kamuoyundan bilgi saklanarak ortadan kaldırılamaz" ifadelerini kullandı



CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ülkemizde artış gösteren intihar vakalarının nedenlerinin belirlenmesi için Meclis Araştırması açılmasını istedi.



Gürer, 2019 yılından bu yana intihar verilerinin TÜİK tarafından yayınlanmadığına da dikkat çekerek bu durumun, olayların boyutlarının ortaya çıkarılması ve soruna bilimsel önlemlerin alınmasına engel olduğunu belirtti.



Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Meclis Araştırma Önergesinde, ülkemizde son dönemde çok sayıda intihar vakası ile ilgili haberlerin medyada yer aldığını ancak TÜİK’in bu duruma dair 2020 ve 2021 yılı verilerini halen yayınlamadığını belirtti.

Yerel ve ulusal basına yansıyan haberlerin intihar vakalarının ciddi artış eğiliminde olduğunu gösterdiğine işaret eden Gürer, “Bu konuda T.C İçişleri Bakanlığına verilen soru önergeleri, TÜİK verilerine bakılması gerektiği şeklinde cevaplanmıştır. Bu durum, olayın boyutlarının ortaya çıkması, bilinmesi ve gerekli önlemlerin alınmasını engellemektedir” dedi.

AİLE İÇİ GEÇİMSİZLİK VE EKONOMİK SIKINTILAR

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, özellikle aile içi geçimsizlik ve ekonomik krizin etkisi ile intihar vakalarındaki artıştan söz edildiğine de dikkat çekerek, “ Her intihar son bulan bir yaşam kadar aileler için izi silinmeyecek bir dramdır. Ayrıca önemli ve ciddi bir toplumsal sorundur. Psikolojik tahribatı düşünüldüğünde oldukça geniş bir etki alanına sahiptir. Bu sebeple çözüme muhtaç sorunlar içinde öncelikli olarak ele alınması gereken bir konudur” ifadelerini kullandı.

2 YILDIR TÜİK İNTİHAR VERİLERİNİ AÇIKLAMIYOR

Niğde’de 2022 yılının ilk 8 ayında toplam 9 kişi intihar ederek yaşamını sonlandırdı. TÜİK’in verilerine göre 2002 yılında ülke genelinde intihar sayısı 2 bin 301 iken 2019 yılında bu rakamın yüzde 48 artarak 3 bin 406 olarak gerçekleştiğini aktaran Gürer, “ Son iki yıllık veriler ise açıklanmamıştır. Sorunun çözümü noktasında önemli olan verilerin varlığıdır. Yaşanan sorun, görmezden gelinerek ve kamuoyundan bilgi saklanarak ortadan kaldırılamaz. Olması gereken, sorunun nedenleri saptayıp çözümcü yaklaşımlara yönelmektir. Konunun siyasi yönü yönetimsel ve ekonomik sorunlarla doğrudan bağlı olsa da insanın kendi canına kast edecek çizgiye geldiği psikolojik durum ve iklim de önemlidir. Bunun ortadan kaldırılması ya da en aza indirilmesi bilim ve eğitimsel çaba ve çalışmalarla doğrudan ilişkilidir. Sorunun çözümü için araştırmaların nitelikli ve bilimsel olarak yararlı olması yanı sıra toplanan verilerin çok kapsamlı olması son derece önemli olup çözüm yollarının daha hızlı üretilmesi için verilerin hızla elde edilebilmesi gereklidir” değerlendirmesinde bulundu.

İNTİHAR İSTATİSTİKLERİ AÇIKLANMALI

Ülkemizde 2020 ve 2021 yılı ölüm ve intihar sayılarına ilişkin verilerin, TÜİK tarafından “çalışmaların devam ettiği” gerekçesiyle her seferinde ertelendiğini de belirten Gürer, Meclis Araştırma Önergesinde şu ifadelere yer verdi:

“ İntihar vaka sayılarının açıklanması ve açıklanan istatistiklerde yaş, cinsiyet, çalışma durumu, medeni hali ve ikamet ettiği il vb. birçok verinin bulunması yapılan araştırmalar sonucunda olumsuzlukların önüne geçilmesi adına son derece önem arz etmektedir. İntihar vakalarında artışın çok yönlü araştırılması bu bağlamda önemli bir konudur. Bu sebeple, ülke genelinde yaşanan intihar vakalarının nedenlerinin ve önleyici çözüm önerilerine ışık tutacak bir çalışma yapılması için araştırma komisyonu kurularak konunun tüm boyutları ile ele alınmalıdır…”