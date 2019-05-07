Tunç Soyer'den Ekrem İmamoğlu'na destek

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, YSK'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimini yenileme kararı vermesinin ardından, Ekrem İmamoğlu için destek mesajı yayınladı.

Tunç Soyer'den Ekrem İmamoğlu'na destek
07 Mayıs 2019 Salı 09:41

Kişisel Twitter hesabından açıklama yapan tunç Soyer, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul seçimleri hakkında verilen karar kamu vicdanını derinden yaralamıştır. Fakat yılgınlık ve karamsarlığa asla yer yok. Başlayan değişimi hiçbir güç durduramaz."

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