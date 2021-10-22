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Tunceli'de skandal görüntü. Şehit askeri hastaneye böyle taşıdılar!

Sağlık Bakanlığı, Tunceli Ovacık’ta operasyon sırasında yaralanarak şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun hastaneye getirilişinde, ihmali olduğu ileri sürülen hastane başhekiminin, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın talimatıyla açığa aldığını açıkladı

22 Ekim 2021 Cuma 08:34

Sağlık Bakanlığı, Tunceli Ovacık'ta operasyon sırasında yaralanarak şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu’nun , askeri helikopter ile Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi’ne getirilişinde, helikopterin indiği alana ambulansın vaktinde ulaşmasında ihmali olduğu ileri sürülen hastane başhekimi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın talimatıyla açığa alındığını ve gerekliler hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

SOSYAL MEDYA AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanlığı, Tunceli Ovacık'ta operasyon sırasında yaralanarak şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu’nun askeri helikopter ile Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne getirilmesine ilişkin sosyal medyaya yansıyan görüntüler hakkında açıklama yaptı. Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Tunceli Ovacık'ta operasyon sırasında yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu, askeri helikopter ile Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Şehidimizin hastaneye getirilişinde, helikopterin indiği alana ambulansın vaktinde ulaşmasında ihmali olduğu ileri sürülen hastane başhekimi, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın talimatıyla açığa alınmış ve ilgililer hakkında soruşturma başlatılmıştır” denildi.

Etiketler; #tunceli #şehit asker #asker ambulans #burak tortumlu
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