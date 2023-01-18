TÜRASAŞ Genel Müdürlüğü 27 işçi alacak

TÜRASAŞ Genel Müdürlüğü daimi çalıştırmak üzere 27 işçi alımı yapacağını duyurdu

TÜRASAŞ Genel Müdürlüğü 27 işçi alacak
18 Ocak 2023 Çarşamba 10:07

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Genel Müdürlüğümüze bağlı Sakarya ve Sivas Bölge Müdürlüklerimizde istihdam edilmek üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 4857 sayılı İş Kanununa tabi belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılmak üzere daimi işçi alımı yapılacaktır.

Adaylar başvurularını, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak 16/01/2023- 20/01/2023 tarihleri arasında yapacaktır.

İlanın detayları için tıklayınız.

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