TABURCU OLDU!
TABURCU OLDU!
0
KEDİSİ HEP OMZUNDA
KEDİSİ HEP OMZUNDA
0
TEPKİ ÇEKMİŞTİ! YENİ GELİŞME!
TEPKİ ÇEKMİŞTİ! YENİ GELİŞME!
0
ÜNLÜ OYUNCU HASTANEDE!
ÜNLÜ OYUNCU HASTANEDE!
0

Türbede video çekmişti. Yeni gelişme!

Adana’daki Çoban Dede Türbesi’nde çekip, sosyal medyada paylaştığı video ile tepki toplayan Hazar Ş., Mardin’in Midyat ilçesinde, bir arkadaşının evinde gözaltına alındı. Hazar Ş.’nin Midyat’a, yeni çekimler için gittiği belirtildi

Türbede video çekmişti. Yeni gelişme!
20 Nisan 2021 Salı 10:42

Adana’nın Çukurova ilçesindeki Çoban Dede Türbesi’nde ilahi eşliğinde uygunsuz hareketler yaparak video çeken Hazar Ş., görüntüleri TİK-TOK adlı video paylaşım sitesinde yayınlayınca tepki çekti. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, İslami değerlere hakaret ettiği öne sürülen Hazar Ş. ile ilgili soruşturma başlattı. Hazar Ş’nin, Mardin’in Midyat ilçesinde olduğu tespit edildi. Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hazar Ş’nin, Midyat’ta bulunan arkadaşının evine operasyon yaptı. Gözaltına alınan Hazar Ş.’nin bugün Midyat savcılığında ifade vereceği öğrenildi.

Bu arada Hazar Ş’nin Midyat’a TİK-TOK için yeni çekimler yapmak için gittiği öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #adana #tik tok #türbede video
Önceki Haber
Koronavirüs kapan Vuslateri bir de kendini yaktı!
Sonraki Haber
Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Bankadaki son parasına sosyal mesafe haczi geldi!
Bankadaki son parasına sosyal mesafe haczi geldi!
0
Sıcaklık 30 dereceye çıkınca soluğu plajda aldılar
Sıcaklık 30 dereceye çıkınca soluğu plajda aldılar
0
Kedisi hep omzunda
Kedisi hep omzunda
0
Türkiye'de çocuk nüfusu düşüyor!
Türkiye'de çocuk nüfusu düşüyor!
0
TBMM personel alacak
TBMM personel alacak
0
Gazi Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Gazi Üniversitesi öğretim üyesi alacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.