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Turgay Güler'in bu sözleri tepki topladı: Topluma kuru fasulye dağıtılacak...

08 Şubat 2022 Salı 08:56

CNN Türk ekranlarında yayınlanan ve Ahmet Hakan'ın sunduğu programda elektrik ve doğalgaza yapılan zamlar tartışma konusu oldu. Programda Turgay Güler'in söylediği sözler ise tepki çekti

 CNN Türk ekranlarında Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge'de elektrik ve doğalgaza yapılan zamlar tartışıldı. Programın konuklarından Bedri Baykam, güneş ve rüzgar enerjisinin daha yaygınlaştırılarak elektrik faturalarının düşürülebileceğini söyledi.

Gazeteci Zafer Şahin ise "Nükleeri yapmayın, HES'leri yapmayın, peki bu elektriği nasıl ucuzlatacağız? Taşları birbirine mi vuralım, değirmen mi çevirelim?" sözleriyle konuya farklı bir bakış açısı kazandırdı.

Programın diğer konuklarından gazeteci Turgay Güler de elektrik ve doğalgaz fiyatlarını ucuzlatmak için bir önerisi olduğunu söyledi. Güler, "Topluma kuru fasulye dağıtılacak, herkes kendi gazını kendisi üretecek." ifadelerini kullandı.

Turgay Güler'in bu sözleri sosyal medyada tepki topladı.

Etiketler; #Turgay Güler #kuru fasulye #ahmet hakan #tarafsız bölge
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