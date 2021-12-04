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Turgut Özal Üniversitesi personel alacak

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Turgut Özal Üniversitesi personel alacak
04 Aralık 2021 Cumartesi 11:31

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Turgut Özal Üniversitesi birimlerinde istihdam edilmek üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ilgili maddeleri uyarınca ve Üniversitenin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümlerini sağlamış olmak koşulu ile ilanda belirtilen özel koşullar doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacaktır. 

Müracaat eden adayların öğretim üyeliği kadrolarına başvuru ile ilgili koşullara uyup uymadığı Üniversitede oluşturulacak "Ön Değerlendirme Komisyonu" tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.

İlan için başvurular 3 Aralık 2021 ile 17 Aralık 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.


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