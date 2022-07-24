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Turistin çantasından para çalan karga

Antalya’da bir otelin sahilinde, turistin ağzı açık olan çantasından karganın euro alması cep telefonu kamerasına yansıdı

24 Temmuz 2022 Pazar 07:46

Serik ilçesi Belek turizm merkezinde yaşanan olayda, bir otelin sahilinde yüzmeye gelen turistlerin olduğu masaya konan karga, ağzı açık çantandan 100 euroyu gagasıyla aldı. Bu esnada çantanın sahibi olduğu değerlendirilen turist kadın, kaçmak üzere olan karganın ağzından parayı almayı başardı. Yaşanan bu olay otele gelen başka bir misafir tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kısa süre şaşkınlık yaşayan otelin konukları olayın ardından karganın euro merakını gülerek karşıladı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #antalya #turist #karga #para
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